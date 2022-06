ASSISEN. Volksjury samengesteld voor het proces over doodslag op partner in Zoersel

ZoerselVoor het Antwerpse hof van assisen is woensdagnamiddag de volksjury samengesteld voor het proces tegen Roger Slegers (51). Zes mannen en zes vrouwen moeten volgende week oordelen of hij schuldig is aan de doodslag op zijn vriendin Lesley Swolfs (35). Zij stierf drie jaar geleden aan de gevolgen van twee messteken.

Roger en Lesley hadden elkaar leren kennen in het psychiatrisch zorgcentrum Bethanië in Zoersel. De beschuldigde verbleef er vijf jaar en was een maand voor de feiten terug zelfstandig gaan wonen in een appartement in Zoersel. Lesley zat nog altijd in Bethanië, maar ging geregeld op bezoek bij Roger.

Op 25 september 2019 klopte de beschuldigde rond 19 uur bij zijn buurman aan met de vraag of hij eens naar Lesley wilde komen kijken. De buurman zag in zijn appartement overal scherven en bloed. Het lichaam van Lesley lag naast het bed in de slaapkamer. Ze had geen polsslag meer en voelde koud aan.

De buurman verwittigde meteen de politie. Toen die ter plaatse kwam, vertelde Roger dat Lesley hem met een mes had aangevallen. Hij toonde snijwonden aan zijn arm, die gehecht moesten worden in het ziekenhuis. Roger bleek ook onder invloed te zijn. Hij had die dag vier halve liters Cara-pils en drie à vier Duvels gedronken, alsook een joint gerookt en tien tabletten Tranxene genomen.

Roger Slegers legde tijdens het onderzoek wisselende verklaringen af. Hij zei dat Lesley ‘s middags was langs gekomen en dat ze hem van overspel had beschuldigd. Ze had hem aangevallen met een mes, maar hij begreep niet hoe Lesley aan de steekwonden in haar linkerschouderblad en borstkas was geraakt. Later verklaarde hij dat de messteken per ongeluk gebeurd moesten zijn, tijdens de schermutseling om het mes. Hij ontkende dat het zijn bedoeling was om haar te doden.

Woensdagnamiddag werd de volksjury samengesteld die over de beschuldigde moet oordelen. Het eigenlijke proces gaat maandag van start met de voorlezing van de akte van beschuldiging en het verhoor van Roger Slegers.

