ASSISEN. Verhoor Selahaddin T. verloopt bijzonder moeizaam en resulteert in verwarrend verhaal: “’Kom je om te sterven, Selahaddin?’ zei Mehmet me.”

Antwerpen Marnix Peeters stuurt pedoseksue­le priester naar de hel: “We hebben véél humor nodig in deze tijden”

Marnix Peeters (57) debuteerde intussen tien jaar geleden met ‘De dag dat we Andy zijn arm afzaagden’. Donderdag stelde hij zijn nieuwste worp voor, gewoontegetrouw in een goed volgelopen café Storm in het MAS. ‘Komt een priester bij Beëlzebub’ neemt je me naar de hel, al duurt het een tijdje voor het hoofdpersonage er arriveert.

24 september