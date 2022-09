ASSISEN. Selahaddin Tankisi schuldig aan moord op Mehmet Özkaraman: “Hij had voldoende tijd om zich te bedenken, maar volhardde in zijn beslissing.”

Antwerpen Getuige van seksueel grensover­schrij­dend gedrag in het uitgaansle­ven? “Niets doen is geen optie”, volgens nieuwe campagne van de stad Antwerpen

“Getuige van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Niets doen is geen optie.” Zo lanceert de stad Antwerpen in samenwerking met de Politiezone Antwerpen en Sensoa een nieuwe sensibiliseringscampagne. Deze reikt feestvarkens handvaten aan om gevaarlijke situaties tijdens het uitgaan op te merken en om in te grijpen: “Fijn om het nogmaals onder de aandacht te brengen, al voeren we rond deze problematiek al jaren beleid”, aldus de sector.

19:49