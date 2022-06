ASSISEN. Roger Slegers schuldig aan doodslag op Lesley Swolfs: “Dat zij alles zou hebben uitgelokt is totaal ongeloofwaardig”

Antwerpen/Zoersel ASSISEN. “Ik gaf haar nog een kus en sleepte haar lichaam richting slaapkamer”: wetsdokter buigt zich over verklaring Roger Slegers

Nadat Roger Slegers (52) gisteren, voor de eerste keer na de feiten overigens, bekende dat hij zijn partner Lesley (35) wel degelijk steekwonden had toegediend met een keukenmes, vielen de gaten in zijn vorige verklaringen vandaag des te harder op. Zeker tijdens de beelden van de reconstructie die de jury onder ogen kreeg. Daarop was te zien hoe Roger, in het bijzijn van de wetsdokter en onderzoeksrechter, opnieuw herhaalde dat het mes in Lesley haar rug moet zijn beland omdat ze samen in de zetel vielen. “Ik kan niet exact zeggen wat er door m’n hoofd ging. Wel was ik enorm kwaad.”

14 juni