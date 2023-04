ASSISEN. Man die partner van ex doodstak struikelt over de tegenstrijdigheden: “Vertelt m’n dochter iets anders? Ach, die heeft veel fantasie”

Nederlan­der (20) in cel voor twee schietpar­tij­en in drugsmili­eu

De Nederlandse verdachte Nathan B. (20) is opgepakt en overgeleverd voor een aanslag in het drugsmilieu. In de vooravond van 16 augustus 2022 kreeg buschauffeur Abdelhalim L. (27) een kogel in het been toen hij ‘s avonds de deur opende aan de Lageweg in Hoboken. De volledig onschuldige man was de broer van een bekende drugscrimineel.