ASSISEN LIVE. “Er is geen wetenschappelijke verklaring voor dat hij zich niks kan herinneren”: Gerechtspsychiaters maken gehakt van Du Lions geheugenverlies

Antwerpen Gevluchte ‘Algerijn’ stapelt veroorde­lin­gen op tot 22 jaar: “Hij liet bendelid folteren in Portugal”

Aanslagen binnen het drugsmilieu, foltering van zijn eigen bendelid... Het levert Mohamed Reda C., ook wel ‘De Algerijn’ genoemd, nu al een celstraf van in totaal 22 jaar op. “Hallucinant waar de organisatie van Mohamed Reda C. tot in staat is”, klonk het in de rechtbank.

18:06