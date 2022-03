ASSISEN. Jury bevindt Jurgen Bakelants schuldig aan roofmoord op Raymond Vantournhout

Op 9 februari 2018, laat op de avond, slaat Jurgen Bakelants (27) de 75-jarige Raymond Vantournhout uit Stabroek in elkaar op de parking van het Middelheimziekenhuis in Antwerpen. Hij takelt de zeventiger zo zwaar toe dat die ruim twee weken later in het ziekenhuis overlijdt aan zijn verwondingen. Na het misdrijf gaat hij er bovendien vandoor met de Volkswagen Passat van de man, waardoor Bakelants nu een veroordeling voor roofmoord boven het hoofd hangt. Later op de avond gaat hij nog een hamburger halen bij de Quick in Wilrijk die hij rustig opeet op de parking van de Carrefour in Hoboken. Van het gros van de feiten zegt hij zelfs niets meer te weten. Lees er alles over in ons dossier.