ASSISEN. “Je kon het gewoon niet aan dat hij twee vrouwen had”: advocaat Walter Damen laat geen spaander heel van verweer beklaagde

Selahaddin Tankisi (60) staat terecht voor de moord op kleermaker Mehmet Özkaraman (54). De feiten dateren van 6 november 2019, toen Özkaraman bloedend voor zijn kleermarkerszaak in de Brederodestraat lag met 45 messteken in zijn lichaam. Volgens Tankisi was de aanleiding van de steekpartij een conflict over geld, maar volgens de familie van het slachtoffer is er ook een amoureus motief. Alles over deze zaak lees je in ons dossier.