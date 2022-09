ASSISEN. “Ik vorder 27 jaar voor onze grote Calimero”: parket eist net geen levenslang voor Selahaddin Tankisi

Antwerpen ASSISEN. “Omgaan met vrouwen zonder als een stalker over te komen, kan hij gewoon niet”: toppleiter De Béco toont ‘kwetsbare kant’ van beklaagde

Dat Selahaddin Tankisi schuldig is aan doodslag, lijkt een zekerheid. Die aantijging betwist hij ook niet. De enige vraag blijft, althans volgens zijn advocaat, of hij een plan had om Mehmet Özkaraman om het leven te brengen. Meester De Béco deed zijn uiterste best om donderdagmiddag de menselijke kant van zijn cliënt te tonen. Of dat hem gelukt is, zullen we vanavond horen. “Alle vernederingen uit zijn leven kwamen die zesde november weer naar boven.”

