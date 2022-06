ASSISEN. “Ik gaf haar nog een kus en sleepte haar lichaam richting slaapkamer”: wetsdokter buigt zich over verklaring Roger Slegers

Antwerpen Van de vrouw met drie borsten tot de grootste attractie op de Sinksen­foor: familie Bodet zit al jarenlang in het foorleven

Als je een van de komende weken naar de Sinksenfoor gaat, is de kans héél groot dat je een Bodet tegenkomt. De familie Bodet staat met 22 kramen op de kermis, en trekt zo het hele land rond. De eerste Bodet had in 1864 een loterijkraam, en nu, negen generaties later, is de opvolging nog steeds verzekerd. “Het is de nostalgie, de geur, de lichtjes, de ambiance, de folklore, de familie: dat maakt het kermisleven zo mooi.”

13 juni