ASSISEN. “Hij gooide nog schroevendraaier neer naast Ismet, als ‘bewijs’ dat die net hém wilde aanvallen”: aanklager gelooft dat Betin A. dodelijke steekpartij gepland heeft

Oekraïense artsen bezoeken ZNA Cadix: “In oorlogsge­bied moeten we soms zelfs zonder elektrici­teit of water zorg bieden”

De opening van ZNA Cadix aan Park Spoor Noord is pas voor september 2023, maar een dertigtal Oekraïense artsen mocht het nieuwe ziekenhuis woensdag al ontdekken. De artsen zijn op uitwisseling in Antwerpen via een Franse ngo die de samenwerking tussen artsen in Europa wil versterken. Mariia Pavlenko (24) is een van hen. “We zijn er jammer genoeg al aan gewend geraakt om oorlogsslachtoffers te helpen", vertelt de student-arts die in een ziekenhuis in het Oekraïense Poltava werkt.