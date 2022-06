ASSISEN. Heeft Lesley Rogers Slegers uitgelokt? “Hoe vaak zou hij nog gestoken hebben als het mes hem niet in de steek had gelaten?”

Op 25 september 2019 brengt Roger Slegers (52) zijn 35-jarige vriendin Lesley Swolfs om het leven in zijn appartement aan de Handelslei in Zoersel. Hij was recentelijk op zichzelf gaan wonen na een verblijf van vijf jaar in psychiatrisch zorgcentrum Bethanië, waar Lesley nog steeds woonde. Die noodlottige avond kwam ze bij hem langs en beschuldigde ze hem van overspel. Volgens Roger, die dronken en onder invloed van medicatie was, gebeurde alles per ongeluk. Lees er alles over in ons dossier.