ASSISEN Antwerpen. Roger Slegers veroordeeld tot 12 jaar cel voor doodslag, aanklager had 22 jaar gevorderd: “Hier zit een gebroken man”

Antwerpen/Wuustwezel Strafplei­ter Tim Smet wordt voetbalma­ke­laar: “Eerst pleiten op proces Aquino, daarna transfer naar Beerschot regelen”

Strafpleiter Tim Smet mengt zich voortaan niet alleen in felle debatten in de rechtbank, hij gaat ook zijn woordje meepraten in de voetbalwereld. Na een opleiding aan het Johan Cruyffinstituut start hij zijn eigen makelaarskantoor ‘Grow Sport Management’. Jong voetbaltalent begeleiden tot in eerste klasse, dat is zijn ambitie. “Als een van mijn vijftienjarigen doorbreekt in eerste klasse, zal ik bij zijn eerste match trots in de tribune zitten.”

16 juni