Assisen Antwerpen : Roger Slegers veroordeeld tot 12 jaar cel voor doodslag; aanklager had 22 jaar gevorderd

AntwerpenHet Antwerpse hof van assisen heeft Roger Slegers (51) uit Zoersel na 2,5 uur beraadslaging veroordeeld tot 12 jaar opsluiting voor de doodslag op zijn vriendin Lesley Swolfs (35). Hij had haar drie jaar geleden met messteken om het leven gebracht tijdens een ruzie op zijn appartement aan de Handelslei. Bij de strafbepaling werden met verschillende verzachtende omstandigheden rekening gehouden. Het openbaar ministerie had 22 jaar cel gevorderd.

Tijdens het debat over de strafmaat zag de substituut-procureur-generaal Sofie Adé geen verzachtende omstandigehden. De beschuldigde bracht het slachtoffer Lesley Swolfs (35) op 25 september 2019 met minstens twee messteken om het leven tijdens een ruzie op zijn appartement aan de Handelslei in Zoersel.

Aanklager Sofie Adé: “Roger had een gelukkige jeugd en heeft een goede basis meegekregen. Het is tragisch om op jonge leeftijd je broer, vader en moeder te verliezen, maar hetzelfde geldt voor zijn twee broers en zus. Zij zijn er wel in geslaagd om een stabiel leven op te bouwen. Zijn eigen gedrag, keuzes en frustraties hebben de beschuldigde parten gespeeld. Je hebt geen invloed op bepaalde gebeurtenissen in je leven, maar je bepaalt wel zelf hoe je ermee omgaat.”

Drank en drugs

Roger zocht zijn toevlucht in drank en drugs, waardoor hij agressief kon worden. Hij liep vier correctionele veroordelingen op en was een vaste klant bij de politie van Turnhout. Nadat hij Lesley gedood had, weigerde hij zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Hij zei eerst dat het slachtoffer zichzelf verwond had en vervolgens dat ze op het mes was gevallen. Pas op de eerste dag van het proces gaf hij toe dat hij haar gestoken had. Oprechte spijt heeft hij volgens Adé nooit getoond.

De beschuldigde zit nu 2,5 jaar in voorhechtenis. “In die 2,5 jaar heeft hij zijn beste gedrag getoond van de afgelopen twintig jaar. Hij zit er op de psychiatrische afdeling en heeft daar snel zijn draai gevonden. De beschuldigde werkt, veroorzaakt geen problemen en is een modelgevangene. Er is een matig risico op recidive. Belangrijk is dat hij van de drugs en alcohol afblijft, maar ik weet niet of hij daarin zal slagen. In de vijf jaar die hij in het psychiatrisch centrum Bethanië doorbracht, is dat niet gelukt.”

“Hier zit een gebroken man”

De verdediging zag wel drie verzachtende omstandigheden. Volgens zijn advocaten heeft hij wel degelijk spijt van wat hij gedaan heeft. “Hier zit een gebroken man. Hij heeft het er moeilijk mee. Roger is geen acteur, hij heeft niet de skills van een Brad Pitt of een Leonardo DiCaprio om zich anders voor te doen. Zijn spijt is oprecht”, stelde meester Cédric Monheim.

Volledig scherm Advocaat Cedric Monheim. © JVDS

Hij vroeg om bij de strafbepaling ook rekening te houden met de specifieke context van de feiten. “Roger en Lesley hadden allebei problemen. Ze zagen elkaar graag, maar door de rugzak die ze met zich meedroegen, was het niet altijd even gemakkelijk.” Ook de levensloop van Roger en de psychiatrische problemen die daaruit vooruitkwamen, vond hij een verzachtende omstandigheid. “Hij is een fragiel persoon met weinig draagkracht, een middelenprobleem en een licht verstandelijke beperking. Maar hij heeft geen persoonlijkheidsstoornis en is geen absoluut gevaar voor de maatschappij. Roger wil ook werken aan zijn problematiek. U kunt kiezen voor blinde repressie en hem een zware straf opleggen, of u kunt hem een gouden kans geven, die hij met beide handen zal grijpen. Geef alle hoop in hem niet op en biedt hem wat perspectief.”

De beschuldigde kreeg zoals steeds het laatste woord. Hij betuigde zijn spijt aan de familie van Lesley. “Ik moet gestraft worden en zal mijn straf aanvaarden. Het spijt me diep.” De jury en het hof trokken zich daarna terug om te beraadslagen over de strafmaat.

