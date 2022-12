ASSISEN. “Alleen door meteen in te grijpen, had Joël Ozuna nog kunnen leven”: wetsdokter ziet beschuldigde geen uitleg voor vele steekwonden geven

Antwerpen Nieuwe buurtfiet­sen­stal­ling geopend in Antwerpse Doornelei

In de Antwerpse Doornelei, in de buurt van de Margravelei, is in een nieuwbouwproject een buurtfietsenstalling, met 28 overdekte fietsstaanplaatsen, geopend. Er kunnen 25 gewone fietsen staan en 3 cargofietsen. Verspreid over Antwerpen zijn er nu 1.503 overdekte fietsstaanplaatsen voor buurtbewoners.

15:58