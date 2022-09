ASA Namsaknoi behaalt 5 medailles op WK IFMA Muaythai voor jeugd

Antwerpen Antwerpen onderzoekt privatise­ring stedelijke infolijn, Groen ongerust: “Na de afbouw van stadsloket­ten wordt opnieuw in dienstver­le­ning gesneden”

De stad Antwerpen onderzoekt of het stedelijke contactcenter – met onder meer de stedelijke infolijn - gedeeltelijk of volledig geprivatiseerd kan worden. Tot ergernis van oppositiepartij Groen, die het nieuws woensdagochtend bekend maakte. Groen vreest dat een uitbesteding de dienstverlening in het gedrang brengt. Antwerps schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA), bevoegd voor de loketwerking, bevestigt dat de oefening wordt gemaakt. “Maar er is nog niks beslist.”

