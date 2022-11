Artistiek parcours Noorderlicht: “17 locaties van 2060 met muziek, dans, theater en beeldende kunst”

Antwerpen Sascha Luyckx enige kandidaat voor voorzitter­schap Antwerpse socialis­ten

De leden van Vooruit Stad Antwerpen kiezen zaterdag in het Fakkeltheater een nieuwe voorzitter. Zonder aardverschuivingen wordt dat Sascha Luyckx. Hij is de enige kandidaat. Momenteel is Luyckx fractievoorzitter in de Antwerpse districtsraad. Hij werkt als directeur ambassadeurs voor Vooruit in Brussel. Zo waakt hij over de interne organisatie van de socialisten.

15 november