ArmenTekort wint publieksprijs van Radicale Vernieuwers: “Iedereen kan buddy worden en iets betekenen voor mensen in kansarmoede”

Buddysysteem geeft kansarmen meer zelfvertrouwen

De non-profitorganisatie ArmenTekort heeft de publieksprijs van Radicale Vernieuwers gewonnen. ArmenTekort wil de vicieuze cirkel van kansarmoede doorbreken. Dat doet ze door mensen in kansarmoede te koppelen aan een kansrijke buddy. Dankzij het vertrouwen en de steun die de buddy hem of haar biedt, leert de kansarme in zichzelf te geloven. Zo durft die bepaalde stappen te zetten die helpen om uiteindelijk uit de armoede te geraken. ArmenTekort heeft zijn thuisbasis in Antwerpen, maar staat ook al sterk in de Kempen. In 2024 mikt ArmenTeKort op 5000 buddy’s en een werking in een 20-tal steden.

“Kansarmoede is helaas een hardnekkig probleem in onze samenleving”, vertelt Mathias Crab van ArmenTekort. “Met ons buddysysteem helpen we mensen in kansarmoede om hun leven op de rails te krijgen. Tegelijkertijd bieden we kansrijke mensen nieuwe inzichten rond kansarmoede. Zo leren de buddy’s bijvoorbeeld sociale vaardigheden die van hen een betere vriend, collega of zelfs levenspartner maken. Geweldig om te zien is ook hoe sommige kansarmen na een tijd terugkomen als kansrijke buddy. We willen dan ook graag een warme oproep doen voor buddy’s. Of je nu CEO, student of gepensioneerde bent, iedereen kan buddy worden en iets betekenen voor mensen in kansarmoede.”