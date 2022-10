Architectuurwandeling zet Nieuw Zuid in de kijker

Antwerpen Alweer muis gespot in Antwerps Pa­nos-filiaal: “Zaak blijft dicht tot probleem opgelost is”

Er is - alweer - een muis gespot in een vestiging van broodjesketen Panos. Ditmaal was het filiaal in de Antwerpse Nationalestraat aan de beurt. Panos heeft beslist om de zaak onmiddellijk te sluiten. “Tot de gespecialiseerde ongediertebestrijdingsdienst is langs geweest.”

16 oktober