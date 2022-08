Architectuurstudenten KU Leuven ontwerpen en bouwen festivalpodia Contrair Open Air: “Eens iets anders dan tekeningen of maquettes”

De masterstudenten van de campus LUCA School of Arts van de KU Leuven moeten naast hun vast programma van ateliers en theorievakken nog extra studiepunten inzetten naar keuze. Eén van de mogelijke projecten is het podiumontwerp van Contrair Open Air, dat zich vrijdag en zaterdag afspeelt in natuurgebied Ekerse Putten. Onder leiding van docent Michiel Helbig verzamelden ze doorheen het schooljaar ideeën en ontwierpen ze verschillende podia voor het festival. In mei zat Helbig samen met de organisatoren van het festival en werden de knopen doorgehakt. De podia ‘Het Lab’ en ‘De Viering’ werden dit jaar opgebouwd op het festival. Het podium met liveconcerten en het kleinere, geheime podium, werden niet ontworpen door de studenten.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De opbouw van De Viering. © Tessa Kraan

Vrijwillig

Bijzonder. Goed de helft van de twintig architectuurstudenten maakt zich deze vakantie vrij om hun eigen ontwerpen ook zelf op te bouwen op het festival. Volledig vrijwillig. “Het was een heel erg fijne groep dit jaar”, heeft Helbig daarover te zeggen. “Het was ook duidelijk dat de studenten zich niet voor dit project hadden ingeschreven voor de extra credits. Wel voor de ervaring, opportuniteit, zelfs, om deel te kunnen uitmaken van iets dat je zelf opbouwt. Want wij zijn ontwerpers, wij komen met ideeën aan de tekentafel en het enige wat we met onze handen doen, is maquettes bouwen. Wij zijn geen podiumtechniekers, ook voor ons is dit elk jaar een ervaring.”

Want Helbig en zijn studenten zijn niet aan hun proefstuk toe. De organisatie van het festival stootte jaren geleden op een lichtinstallatie van Helbig en was enorm onder de indruk. “Dat willen wij ook”, kreeg de architect toen te horen. Helbig ontwierp een volledig nieuwe creatie voor het festival KleinHouse aan het Noordkasteel, de voorloper van Contrair in 2017. De jaren die daarop volgden werd Contrair Open Air geboren op dezelfde locatie en betrok Helbig ook zijn studenten in het project. Intussen is het festival verhuisd naar de Ekerse Putten en maken Helbig en de zijnen weer nieuwe creaties.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De opbouw van Het Lab. © Tessa Kraan

Beuk van een kerk

“We zijn ontwerpers, uiteraard willen wij elk jaar met iets nieuws afkomen. Het is niet de bedoeling elk jaar dezelfde podia op te stellen”, benadrukt hij. “Het podium ‘De Viering’ was wel een uitdaging, een stellingenbouw met overkapping, maar de aannemer zei dat het haalbaar was, dus zijn we ervoor gegaan. Het podium is in principe volledig demonteerbaar, en kan dus heropgebouwd worden op andere manieren. Het podium doet een beetje denken aan de beuk van een kerk, ook al was dat niet de intentie.”

“Ook de houten constructie van ‘Het Lab’ is op zo’n manier ontworpen dat het gemakkelijk opgesteld en afgebroken kan worden. Dat heeft natuurlijk alles met de locatie te maken, een beschermd natuurgebied. We willen de impact op het landschap zo klein mogelijk houden en geen sporen achterlaten na het festival. Van zware fundering of verankering is er dus geen sprake. In Het Lab hebben we gigantische, reflecterende ballen gehangen. Dat gaat een interessant en dynamisch spel geven, vooral ’s avonds als het podium opgelicht wordt.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De studenten bouwen de podia zelf. © Tessa Kraan

Spanningsveld

“Het festival geeft onze studenten een mooi platform om te experimenteren”, besluit Helbig. “We moeten een evenwichtsoefening maken tussen het ruimtelijke, architecturale en het functionele. Want een festival draait natuurlijk om veel volk dicht bij elkaar en beleving. Dat spanningsveld is erg interessant. Dat de studenten de podia ook zelf opbouwen en niet louter ontwerpen, creëert ook een zekere realiteit die aan de tekentafel minder aanwezig is. Het is een fantastisch project. En niemand is gebuisd”, knipoogt de docent.

Contrair Open Air speelt zich vrijdag en zaterdag af aan de Ekerse Putten van 15 tot 2 uur en van 12 tot 1 uur. Meer info contrair.be. Meer over de Belgische festivalzomer in dit dossier. Meer over muziek in Antwerpen in dit dossier.

Volledig scherm Het Lab © Tessa Kraan

