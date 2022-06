Arbeidsauditeur over ramp Nieuw-Zuid: “Veel buitenlandse slachtoffers zijn spoorloos."

Pieter Wyckaert: “Naast dit technische onderzoek voeren onze diensten ook een onderzoek naar het statuut van de werknemers die op de werf actief waren. De problematiek van schijnzelfstandigen en zwartwerk komt daarin aan bod. Dat onderzoek verloopt moeizaam omdat veel buitenlandse werknemers na de ramp snel terug naar huis zijn vertrokken, onder meer om de begrafenis van hun collega’s bij te wonen. Ook de gewonden zijn maar even in het ziekenhuis gebleven, ook zij wilden snel naar huis. Naderhand zijn die buitenlandse werkkrachten niet meer teruggekeerd naar België en zijn zij mogelijk al in andere landen aan het werk. Onze inspectiediensten proberen hen op te sporen maar dat verloopt heel moeizaam.”

Na de ramp was er lange tijd onzekerheid over de nationaliteit van de slachtoffers. Zo waren er heel wat Moldavische of Oekraïense werknemers op de werf van Nieuw-Zuid actief. Zij werkten meestal via een landgenoot die een eigen bedrijf in België had opgericht en bouwvakkers uit Oekraïne of Moldavië als zelfstandigen doorverhuurde aan de aannemers op Nieuw-Zuid. De oorlog in Oekraïne maakt het vrijwel onmogelijk om deze zelfstandige bouwvakkers nog terug te vinden.