Arbeider in levensgevaar na ontploffing bij reiniging waterzuivering van Umicore; arbeidsauditeur opent onderzoek

KIJK. Verdachten tonen tijdens reconstruc­tie hoe Surinaams slachtof­fer doodgesto­ken werd: “Maar er is ook zeker geschoten”

De wedersamenstelling van de moord op Eimert Wijnerman (46) is vlot verlopen. De Surinamer liep tijdens een schermutseling in een appartementenblok in de Bredastraat in Antwerpen ernstige steekwonden op. Hij vluchtte met zijn auto naar het De Coninckplein, waar hij ineenzakte en overleed. Verdachten Hicham B. (27) en Kurt V. (35) – die laatste is niet meer aangehouden in dit moorddossier, maar zit wél nog in de cel – werkten volgens hun advocaten goed mee. Hieronder zie je meer beelden van de reconstructie.