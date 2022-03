Appartementje van 2 miljoen? Wij konden binnenkijken in de luxeappartementen in Antwerp Tower

ANTWERPEN Chibi Ichigo, Kids With Buns en Rare Akuma op dertiende showcase­fes­ti­val We Are Open

Het Belgische showcasefestival We Are Open in Trix kan dan toch nog doorgaan dit voorjaar, hetzij een maandje later dan verwacht. Op het programma onder andere Bluai, ECHT!, Miss Angel, Rare Akuma, The Haunted Youth, Chibi Ichigo, Kids With Buns en Psychonaut.

9 maart