AP Hogeschool opent gloednieuwe campus en bouwt er meteen nog een bij

Antwerpen Man leeft maanden­lang op matras in Antwerpse kelder zonder water of sanitair

De politie heeft vorige week een man aangetroffen in een kelder in de Provinciestraat. Hij bleek er al enkele maanden te leven in mensonterende omstandigheden. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Naar eigen zeggen betaalde de man huur, maar de huisbaas ontkent dat.

27 mei