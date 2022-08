Antwerpse Zoo stampt bonobo- en okapiproject in Congo uit de grond: “Habitat wordt steeds kleiner door ontbossing en stropers”

In 1994 stapte Jef Dupain met een rugzak op het vliegtuig richting Congo. Als zoöloog van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen ging hij er op zoek naar bonobo’s in het regenwoud. “Na de opening van een bonoboverblijf in Planckendael wilde de KMDA de diersoort in het wild beschermen”, legt hij uit. Dupain kwam terecht in het Lomakowoud, een hotspot voor bonobo’s en andere diersoorten. Daar streed hij tientallen jaren voor het behoud van het regenwoud. “Dat was niet altijd simpel, ik heb nog meegemaakt dat de gps werd ingevoerd. Voordien gebruikten de medewerkers een blad en een kompas.” Door de voortdurende oorlogsdreigingen in het gebied keerde hij in 2008 terug naar België.