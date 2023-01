Antwerpse ZOO gaat op zoek naar de Jongste Wetenschapper

ZOO Science lanceert een wedstrijd voor kinderen en jongeren tussen 8 en 14 jaar die geïnteresseerd zijn in wetenschap en graag in de natuur of bij dieren zijn. Jongelingen die zich geroepen voelen, kunnen aan de slag met een opdracht: dieren in hun leefomgeving bestuderen. “Of ze nu in ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael komen kijken, of het bos achter hun huis, het park of de stad in trekken: een wetenschappelijk onderzoek kan je overal doen”, zegt ZOO-wetenschapper Philippe Helsen. “Ontdek welk dier jou interesseert, noteer een probleem of een uitzonderlijk element dat je opvalt, en schrijf op wat volgens jou de oplossing of de oorzaak is van wat je ziet. Ga aan de slag: probeer een oplossing uit of verzamel zo veel mogelijk gegevens. Nadien leg je alles bij elkaar en sluit je af met wat je geleerd hebt.”