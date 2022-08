Antwerpse ziekenhuizen testen drones voor transport: “Snel, betrouwbaar, milieuvriendelijk én goedkoop”

Antwerpen Histori­sche Antwerpse glasplaten in Nederland gedigitali­seerd: “Beelden zijn erg waardevol”

Een grote verzameling historische foto’s op glasplaat – een van de oudste materialen om foto’s op af te beelden – is vanuit het Antwerpse MAS naar Nederland vertrokken om er gedigitaliseerd te worden. Het is het startschot van een grootschalige operatie: tegen eind 2023 worden in heel Vlaanderen liefst 170.000 exemplaren digitaal beschikbaar gemaakt. “Foto’s op glasplaat zijn nu door hun kwetsbaarheid amper toegankelijk. Nochtans zijn ze erg waardevol”, aldus Annelies Valgaeren van het MAS.

18 augustus