Antwerpse wijk Luchtbal krijgt nieuwe ‘noodschool’ voor buitengewoon onderwijs

AntwerpenDe Vlaamse overheid en de stad Antwerpen gaan 13 miljoen euro investeren in een ‘noodschool’ voor het buitengewoon onderwijs, dat met een groot capaciteitsprobleem kampt. De school in de wijk Luchtbal moet de deuren openen op 1 september 2023.

Hoewel er al jaren wordt gewerkt aan meer plaatsen in het (Antwerps) buitengewoon onderwijs, blijft het plaatstekort alleen maar toenemen omdat de vraag nog meer stijgt. Vanuit de onderwijswereld kwamen er de voorbije maanden (opnieuw) noodkreten en die blijven dus niet zonder gevolg. In een ‘noodschool’ in de Columbiastraat komen 214 plaatsen, in afwachting van een volwaardige nieuwe school die er in tegen 2029 zou moeten zijn.

“We zetten alle zeilen bij voor meer plaatsen in het buitengewoon onderwijs, zeker waar de noden groot zijn”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Ik besef goed dat we niet alle noden meteen kunnen lenigen, maar we hebben de budgetten fors opgetrokken en zoeken oplossingen op korte en op lange termijn. Deze noodschool zal in Antwerpen een voelbaar verschil maken.”

Type 2 en 9

De noodschool zal bestemd zijn voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking (‘Type 2') en kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (‘Type 9'), aangezien vooral voor hen de vraag naar plaatsen groot is. Er zal zowel basis- als secundair onderwijs worden gegeven.

“Vanuit de stad zijn we samen met ons stedelijk net en de Vlaamse Regering blijven zoeken naar oplossingen”, zegt Antwerps onderwijsschepen Jinnih Beels (Vooruit). “Hiermee wordt de wachtlijst niet volledig weggewerkt, maar zetten we wel een grote stap in de goeie richting. Elk plekje telt.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.