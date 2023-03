Antwerpse wetenschappers maken verkleuringen in meesterwerk Johannes Vermeer ongedaan

RECONSTRUC­TIE. Twee ‘behulpzame burgers’ overmeeste­ren mogelijke bommenleg­ger in Antwerpen, maar worden zelf opgepakt

Twee ‘behulpzame burgers’ hebben afgelopen nacht een mogelijke nieuwe aanslag verijdeld in Borgerhout. De twee mannen zagen een verdachte man ‘toevallig’ passeren en verwittigden de politie. Drie Nederlanders die mogelijk een bomaanslag probeerden te plegen, werden opgepakt. Maar later ook de behulpzame burgers zelf. De twee zijn familie van een jongeman die vorige week betrokken was bij een steekpartij in een snackbar. Een reconstructie.