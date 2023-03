Antwerpse vrienden die Wall Street bestormden, halen prestigieuze Forbes-lijst: “I love the Big Apple, maar ons hoofdkwartier is gewoon op ‘t Zuid”

Antwerpen/Merksem Brusselse ontvoer­ders veroor­deeld, ondanks uitleg dat slachtof­fer ‘zelf in autokoffer was gekropen’

Drie Brusselaars hebben van de rechtbank celstraffen tot vier jaar gekregen voor hun betrokkenheid bij een ontvoering in Merksem. De politie kon het slachtoffer uit de koffer van een Mini Cooper bevrijden, nadat die gecrasht was. De beklaagden beweerden dat het slachtoffer zelf in de koffer was gekropen, maar dat vond de rechtbank ongeloofwaardig.