Antwerpse toeristische sector krabbelt recht na lastige coronajaren

AntwerpenNa twee moeilijke jaren - corona, weet je wel - krabbelt de Antwerpse toeristische sector voorzichtig recht. De stad telde vorig jaar in totaal zo’n 6,8 miljoen dagtoeristen, van wie opvallend veel uit Nederland afkomstig. Het cruisetoerisme beleefde dan weer een serieuze dip: aan de nagelnieuwe terminal aan Het Steen meerden in 2021 ‘amper’ 36.500 passagiers aan.

In 2021 werden – op basis van mobiele datatellingen - in totaal zo’n 6,8 miljoen dagtoeristen geteld, dat is evenveel als in 2020. Tegenover 2019, het laatste ‘normale’ jaar voor de uitbraak van de pandemie, liggen de cijfers nog wel lager.

Het herstel van het dagtoerisme vond vooral plaats vanaf de zomer, en viel samen met de versoepelingen in de horecasector. Ook in het najaar van 2021 was er een piek, waarbij december, dankzij de extra week kerstvakantie én een grote toeloop van Nederlandse toeristen, voor het hoogste aantal dagtoeristen zorgde. De positieve trend van het aantal dagjestoeristen van het najaar 2021 zet zich dit jaar overigens verder. Tijdens de maand januari werden enkele weekends opgetekend met eenzelfde aantal dagtoeristen als voor de start van de coronapandemie in 2020.

Noorderburen

Waar komen die toeristen vandaan? Voornamelijk uit eigen land, zo blijkt. Zo is liefst 76,8% van de dagtoeristen afkomstig is uit het binnenland. Toch vinden ook onze noorderburen de weg naar Antwerpen: liefst 73,2% van de buitenlandse dagtoeristen waren Nederlanders. Andere buurlanden spelen een beperktere rol: 7,6% kwam uit Frankrijk en 5,6% uit Duitsland.

De Antwerpse hotelsector krabbelde in 2021 voorzichtig recht. Want op basis van de officiële cijfers van de FOD Economie werden er vorig jaar 1,1 miljoen overnachtingen geregistreerd. Dat is 27% meer dan in 2020. Die stijgende trend werd vooral waargenomen in het najaar, met als uitschieter de maand oktober, goed voor 158.460 overnachtingen.

Ook nu weer: het waren vooral landgenoten die hun bedje in een Antwerpse hotelkamer spreidden. In 2019 waren Belgen goed voor 35,8% van alle overnachtingen terwijl dit in 2021 steeg tot 54,5%. Bij de internationale bezoekers waren de Nederlanders weer het talrijkst, met 42,1% van het totaal van alle internationale overnachtingen. Gevolgd door Duitsland (12,8%) en Frankrijk (8,4%).

Trekpleisters zijn de Antwerpse musea én kerken, zo blijkt. Volgens cijfers van de Bezoekersbarometer, een tool die de bezoekcijfers van 25 Antwerpse attracties bevat, steeg het museumbezoek met 22,2% ten opzichte van 2020. Ook de kerken kregen 46% meer bezoekers ten opzichte van het jaar voordien, onder meer dankzij de heropening van de kathedraal. Tot de topfavorieten van het publiek behoorden het MAS, het Middelheimmuseum en het Rubenshuis. Maar ook de kleinere musea deden het goed: Museum De Reede noteerde een stijging van 221% tegenover 2020 en het Letterenhuis een stijging van 136%. De heropening van het Modemuseum (MoMu) trok 44.172 bezoekers aan.

Beterschap verwacht

Minder goed nieuws was er voor het Antwerpse cruisetoerisme. Heel wat zee-en riviercruises werden immers geannuleerd door internationale reisbeperkingen. In 2021 legden uiteindelijk 213 riviercruises en 5 zeecruises de trossen aan in Antwerpen, samen goed voor ‘amper’ 36.500 passagiers. De stad verwacht dit jaar beterschap. Zo zullen er 24 zeecruises (goed voor bijna 18.000 passagiers) én 626 riviercruises (goed voor meer dan 105.000 passagiers) aan de nieuwe cruiseterminal aan Het Steen aanmeren.

Nu de coronapandemie definitief voorbij lijkt, verwacht het Antwerpse stadsbestuur dat het toerisme zal (blijven) opveren. Alleszin, nu al verwacht dat een aantal grote evenementen veel volk zullen lokken. Zo verzamelen wielerfanaten begin april in de binnenstad voor de start van de Ronde van Vlaanderen. Nadien landt Space - The Human Quest, de grootste ruimtevaart expo van Europa, in Antwerp Expo. En in mei zullen miljoenen ogen gericht zijn op het Sportpaleis waar duizenden e-sport fans zich verzamelen voor het WK Counterstrike.

Blikvangers tijdens de zomermaanden zijn dan weer de feestelijke heropening van het Antwerpse stadhuis. Tijdens de zomer meren ’s werelds grootste zeilschepen aan voor de Tall Ships Races en viert Antwerp Pride zijn vijftiende verjaardag. Ook de drie edities van Tomorrowland zullen heel wat verblijfstoeristen naar Antwerpen lokken. Op 25 september opent het Koninklijk Museum Voor Schone Kunsten Antwerpen na jaren weer de deuren. Ook het MoMu zal vanaf eind september opnieuw volledig toegankelijk zijn na noodzakelijke aanpassingen.