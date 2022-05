Antwerpse Syriëstrijder riskeert 5 jaar cel en verlies van Belgische nationaliteit voor deelname aan IS: “Hij lokte Britse meisjes naar Syrië en wilde met hen trouwen”

Kort na zijn vertrek in 2014 naar Syrië werd hij destijds bij verstek veroordeeld in het proces rond Sharia4Belgium . Hij kreeg toen 5 jaar effectief opgelegd. Ook vandaag liet de Antwerpenaar verstek gaan. Zo zijn er vermoedens dat de man om het leven kwam in Syrië, maar concrete bewijzen heeft het federaal parket daar niet van. Naast zich te hebben aangesloten aan IS vond het parket ook nog bewijsmateriaal dat hij ook effectief personen heeft geworven.

“Dit dankzij informatie van de Britse autoriteiten. Daaruit bleek dat hij betrokken was bij het werven van twee Britse meisjes”, zei Federaal procureur Els Leemans op zitting. “Hij had ze benaderd via sociale media en deed hen naar Syrië afzakken om met hen te trouwen. Hij gaf hen ook concrete informatie over hoe ze het best konden afreizen naar Syrië.” Gekoppeld aan de celstraf van 5 jaar eiste de Federaal procureur ook nog een geldboete tot 8.000 euro, een ontzetting uit de rechten en het intrekken van zijn Belgische nationaliteit.