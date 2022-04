Antwerpse studenten organiseren opruimactie: “In de studentenbuurt moeten buurtbewoners en studenten in harmonie kunnen samenleven”

In de afgelopen maanden kwamen er regelmatig klachten wegens overlast binnen bij het buurtcomité Team Stadscampus. Die klachten gingen voornamelijk over hinderlijk gedrag van studenten. “Wij zijn vervolgens met het buurtcomité in gesprek gegaan”, zegt Marloes Tholhuijsen, voorzitter van de Studentenraad Universiteit Antwerpen. “Ook hebben we ons geëngageerd om de vergaderingen van het buurtcomité bij te wonen. Wanneer je over studenten spreekt, doe je dat best ook mét studenten, want op die manier kan er kort op de bal worden gespeeld.”

Nuance

Dat er een probleem is met het gedrag van enkele personen, ontkent de Studentenraad Universiteit Antwerpen niet. Ook studenten die in de buurt van de campus wonen, ondervinden wel eens overlast. “Toch moet er in dit debat nuance aangebracht worden”, zegt Tholhuijsen. “Zo zal het in een studentenbuurt altijd wat levendiger zijn dan op het platteland. Dat is juist een van de kwaliteiten van wonen in de stad. Er mag niet enkel en alleen naar studenten gekeken worden. Al is overlast door en voor elke bewoner uit den boze.”

Het buurtcomité Team Stadscampus reageert alvast positief op de uitgestoken hand van de studenten. Ze vinden het goed dat de studenten zich als open-minded gesprekspartner opstellen en de hand reiken naar de buurtbewoners door acties als de opruimvoormiddag.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Studenten ruimen de studentenbuurt op in Antwerpen. © Tessa Kraan

Sensibiliseren

De opruimvoormiddag van woensdag 20 april is de start van een reeks initiatieven om de banden tussen studenten en buurtbewoners rondom de Stadscampus aan te halen. “We gaan verder dan alleen praten met elkaar en luisteren naar elkaar”, zegt Julien De Wit, coördinator sociale zaken van de Studentenraad. “We werken aan concrete acties die de problemen op een veel fundamenteler niveau moeten aanpakken. Zo sensibiliseren we de studenten omtrent alcoholgebruik, werken we rond grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven en gaan we met het stadsbestuur van Antwerpen in overleg over mogelijke aanpassingen om overlast te verminderen. Het gaat dan om bijvoorbeeld extra toiletten en vuilbakken in de uitgaansbuurten.”

“De studentenbuurt is een prachtige buurt waar buurtbewoners en studenten in harmonie moeten kunnen samenleven. In dat verhaal moet iedereen zijn steentje bijdragen. Ook wij nemen dus ons aandeel op”, besluit Tholhuijsen.

Volledig scherm Julien De Wit van Studentenraad UAntwerpen, coördinator sociale zaken. © Tessa Kraan