Antwerpse studenten nemen deel aan internationale ontwerpwedstrijd

AntwerpenHet Stedelijk Lyceum Waterbaan in Antwerpen is een van de negen middelbare scholen die deelneemt aan een wereldwijde, duurzame ontwerpwedstrijd. Het ‘Dream on Amazing’-project daagt leerlingen uit Europa, de VS en Canada uit om zich het klaslokaal van de toekomst voor te stellen. De opdracht: kunnen we inspiratie putten uit Mars om een duurzamere toekomst voor de aarde te creëren?