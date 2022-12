Antwerpse studenten mogen blokken bij IKEA

Antwerpen Bijna 1 op 10 Antwerpse tram- en busritten in juli niet gereden: “Dramati­scher dan Game of Thro­nes”

“Wanneer loodsen we het Antwerpse openbaar vervoer de 21ste eeuw in?” Dat vraagt Vlaams parlementslid Imade Annouri (Groen) zich luidop af nadat hij op het kabinet van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) cijfers opvroeg over het aantal afgeschafte tram- en busritten in Antwerpen. In juli 2022 is bijna 1 op de 10 van de voorziene ritten niet gereden, zo blijkt.

29 november