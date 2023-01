Antwerpse stadsdichters maken doorstart zonder stad: “We zingen voor de fundamentele vrijheid van het woord”

Column Luc Van der Kelen over Jan Jaap Van der Wal: “Een Hollandse aanwinst in onze goede stad die ons aan het lachen brengt met Franse woorden­schat”

Ook gekeken naar de nieuwe late night-show van Jan Jaap Van der Wal? Jan Jaap op zondag op Play 4, geïnspireerd op gelijkaardige shows in Nederland en Amerika, zoals de avondshow met de legendarische Jay Leno op NBC of The Daily Show, een van de grote Amerikaanse voorbeelden.

21 januari