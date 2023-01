Antwerpse stadsdichters maken doorstart, zónder stad: “Dat het project zó abrupt stopte, heeft de Antwerpenaar niet verdiend”

Eerst even terug naar 1 september 2022. Op de eerste schooldag beslist stadsdichter Ruth Lasters om ermee op te houden. De reden voor haar plotse vertrek? De weigering van haar gedicht ‘Losgeld’ door het stadsbestuur. In het stukje poëzie is Lasters kritisch voor het Vlaamse onderwijssysteem dat leerlingen opdeelt in A- en B-stromen. De dichteres schreef het gedicht samen met leerlingen van de Spectrumschool in Deurne.

Alsof het niet genoeg is, geven twee maanden later, op 5 november, ook de vier andere stadsdichters - Lotte Dodion, Yannick Dangre, Lies Van Gasse en Proza-K (Yves Kibi Puati Nelen en Cleo Klapholz) - er de brui aan. De nieuwe overeenkomst die hen was beloofd, laat al te lang op zich wachten. Ze pikken het bovendien niet dat de stad de culturele projectsubsidies afschaft.

Quote Wat ons betreft is de band met het stadsbe­stuur niét doorge­knipt. Onze deur staat altijd open Stijn Vranken, Ex-stadsdichter

Na het collectieve ontslag leek het Antwerps stadsdichterschap na bijna twintig jaar op een pijnlijke manier te eindigen. Léék, want ex-stadsdichter Stijn Vranken en Lotte Dodion halen halen het project uit het slop. De poule van vorig jaar - op Yannick Dangre na - gaat verder, los van de stad. De dichters worden op financieel en logistiek vlak gesteund door Antwerpse culturele en middenveldorganisaties zoals Rataplan, Behoud de Begeerte, Roma, De Studio, Vonk & Zonen, Creatief Schrijven en Avansa. Er is ook een crowdfunding gelanceerd op de website van de stadsdichters.

“Enorme impact”

“Het stadsdichterschap is bijna twintig jaar lang een prachtig verhaal geweest, met een enorme impact op de stad”, vertelt Stijn Vranken, die zelf stadsdichter van Antwerpen was in de jaren 2014-2016. “Dat mochten we toch niet zomaar weggooien? Woord - het vrije woord - is zó belangrijk. Dat het project op zo’n abrupte manier is gestopt, heeft de Antwerpenaar niet verdiend.”

Volgens Vranken worden twee lijnen uitgezet. “Afwisselend zullen de stadsdichters een actualiteitsgedicht maken. Daarnaast is het ook de bedoeling om - zoals vroeger - poëzie in de openbare ruimte te brengen. Door samenwerkingen te smeden met partners en locaties.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Stijn Vranken © Laenen

In een reactie aan ‘De Standaard’ ­benadrukt de woordvoerder van schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) dat “de dichters in ­eigen naam spreken en niet in naam van de stad”. “Het is een vrij initiatief dat getuigt van cultureel ­ondernemerschap. Goed dat het ook extern wordt gefinancierd.”

De stad Antwerpen speelt voorlopig dus geen enkele rol van betekenis meer in het Antwerpse stadsdichterschap. Maar Vranken sluit niet uit dat daar ooit weer verandering in komt. “Wat ons betreft is de band met het stadsbestuur niét doorgeknipt. Onze deur staat altijd open.”

Quote Het is een vrij initiatief dat getuigt van cultureel ­onderne­mer­schap. Goed dat het ook extern wordt gefinan­cierd Nabilla Ait Daoud, Schepen van Cultuur

“Voluit zingen”

De stadsdichters zélf reageren via een gezamenlijk statement op hun website. Ze zullen de komende twee jaar “voluit zingen, voor de stad, voor haar bewoners, en misschien het meest nog voor de fundamentele vrijheid van het woord.”

De stadsdichters nemen hun doorstart op Gedichtendag, nu donderdag 26 januari, tijdens een plechtigheid in het Letterenhuis. Precies twintig jaar nadat Tom Lanoye, de eerste stadsdichter, werd aangesteld in 2003. Inwoners worden opgeroepen om langs te komen met een pen of een potlood en die symbolisch te overhandigen aan de stadsdichters.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.