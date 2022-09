Antwerpse stadsdichter Ruth Lasters stapt op nadat stad gedicht weigert: “Ik ben geen promoschrijver”

AntwerpenStadsdichter Ruth Lasters (43) legt haar taken neer uit onvrede met een beslissing van het Antwerpse stadsbestuur. Die weigerde haar gedicht over het Vlaamse onderwijssysteem als stadsgedicht. Lasters spreekt van censuur, maar de stad ontkent. “Dichters muilkorven? Nee, dat doen we niet.” Ondertussen komen er ook vanuit politieke hoek reacties.

Na bijna twintig jaar en tien stadsdichters koos de stad Antwerpen begin dit jaar voor een nieuwe formule van het stadsdichterschap. Er werden vijf dichters - en niet langer één - aangesteld. “We willen werken met een poule van dichters die stadsgedichten schrijven in opdracht. Zo kunnen we jong en divers talent meer kansen geven”, motiveerde Antwerps schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) de beslissing. Meteen kwam er kritiek vanop de oppositiebanken. Er wordt gevreesd dat de dichters hun vrijheid om onverwacht en kritisch uit de hoek te komen zouden verliezen.

Die vrees wordt nu bewaarheid, lijkt het wel. De poule van Antwerpse stadsdichters telt voortaan slechts vier leden: Ruth Lasters stapt op, nadat een gedicht van haar werd geweigerd.

Censuur

Lasters spreekt onomwonden over censuur. “Als de stad zelfs een onderwijsgedicht weigert dat de discriminatie van duizenden jongeren aankaart, is het voor mij zonneklaar dat de stadsgedichten louter als promo dienen voor de stad en niet als uiting van cultuur of literatuur. Ik ben geen promoschrijver. Ik ben een dichter en literair auteur. En daarnaast ben ik ook een leerkracht die het leed veroorzaakt door het elitarisme van ons onderwijssysteem al zo vaak vaststelde bij tal van jongeren. Ik zie het als mijn taak als auteur-leerkracht om hier iets mee te doen.”

Lasters, die al meer dan 20 jaar voor de klas staat, neemt in haar gedicht ‘Losgeld’ het Vlaamse onderwijssysteem dat leerlingen opdeelt in A- en B-stromen op de korrel. Lasters schreef het gedicht samen met leerlingen van de Spectrumschool in Deurne. Bedoeling was om met ‘Losgeld’ het nieuwe schooljaar af te trappen. Maar de stad liet Lasters weten dat het gedicht wordt geweigerd als ‘stadsgedicht’. Lasters besliste daarop om op te stappen.

“Poëzie in opdracht”

“De vrijheid van elke dichter in deze stad is absoluut. Iedere dichter kan en mag schrijven wat hij of zij wil. Maar niet elk gedicht van een stadsdichter is meteen ook een stadsgedicht”, verdedigt schepen van Cultuur Ait Daoud zich. “We zijn dit jaar van start gegaan met een poule van vijf stadsdichters, de spelregels zijn klaar: ze schrijven “poëzie in opdracht” en het eindoordeel of een gedicht ook in de publieke ruimte wordt verspreid ligt bij de stad. We gaan dus niet élke pennenvrucht van elke stadsdichter erkennen als stadsgedicht.”

Volgens Ait Daoud is er van censuur geen sprake. “Ruth Lasters heeft haar gedicht overigens enkele maanden geleden al gepubliceerd, dus waar zit de censuur? Natuurlijk mag ze schrijven wat ze wil. Alleen, dit gedicht is niet tot stand gekomen in samenwerking met de stad, dus we erkennen en verspreiden het niet als stadsgedicht. Het Stadsdichterschap wil de stad via poëzie verbinden, brengt mensen via gedichten dichter bij elkaar. Dat vinden we in dit gedicht te weinig terug. Maar dichters muilkorven, neen dat doen we niet.”

Enggeestig

Ondertussen komen er ook politieke reacties op het ontslag van Lasters. “Dit gedicht weigeren is enggeestig. Poëzie en cultuur horen vrij en kritisch te zijn”, reageert PVDA-gemeenteraadslid Peter Mertens scherp. Vlaams parlementslid en Antwerpenaar Orry Van de Wauwer (CD&V) beaamt: “Dit is heel triest. Poëzie en kunst horen te beroeren, soms op zere plekken te duwen. Stadsgedichten zijn meer dan stadspromo, als louter promo is er niks aan.” Ook Groen Antwerpen reageert bijzonder ontstemd. De partij wil dat er terug één stadsdichter komt.

Lees hieronder het gedicht van Ruth Lasters dat geweigerd werd:

Losgeld

Olie-, oliedomme staat

die leerlingen vanaf twaalf jaar

nog altijd letterlijk met ‘A’ labelt of ‘B’. Welkom in het middelbaar!

Aan Vlaanderen een vraag: wanneer ligt de maatschappij volledig plat?

Is dat wanneer de notarissen en de senators staken?

Of als de loodgieters, de bakkers en de havenarbeiders niet opdagen?

Ah, inderdaad! Het land ligt op zijn gat als de dakwerkers nakateren,

als alle winkeliers hun schup afkuisen, als de onthaalmoeders

de luiers zelf aandoen, als koks hun kat sturen naar Nam Fong,

Mister Spaghetti en naar alle internaten.

En wie is nu het slimst, iemand die weet

waar de Aconcagua ligt (vraag uit De slimste mens ter wereld)

of wie het hele stroomschema kan tekenen en uitvoeren

voor een schoolkeuken, het Sportpaleis, Wetstraatvergaderzalen?

Iemand die weet hoeveel een flamingo weegt of iemand die een tillift kan

bedienen zonder dat de bomma valt op koude tegels voor het licht uitgaat?

Wij moesten maar eens over A- en B-ministers praten.

Dan zouden ze misschien verstaan hoe het aanvoelt. Alsof wij tweede keus zijn,

alsof een stiel leren slechts een plan B kan zijn

voor als de A-richting iemand niet ligt, niet gaat.

Straks vraagt gij, Vlaanderen, nog losgeld voor het woord ‘intelligent’

dat gij al eeuwenlang gegijzeld houdt, alleen voor quizzers reserveert,

voor dokters, architecten, wetenschappers, voor mevrouw Michiels en advocaten.

Terwijl wij, trappenmakers, de hellingsgraad berekenen,

de ideale afstand tussen treden.

Kunt gij dat, Vlaanderen? En weet gij alles, zoals wij, mecaniciens,

over de juiste spanningskracht

op bouten van de nokkenas of hoe de distributieriem vervangen dient

voor een perfecte kleptiming?

Zolang gij, Vlaanderen, niet ook de vakman slim noemt

in kranten, spelprogramma’s en journaals,

zijt gij de A’s in uw naam VlAAnderen niet waard.’

Kelvin Kamau, Miguel Angel, Charlotte Sibaers, Amber Serresen, Nyano Van Mechelen, Inne Michiels, Ruth Lasters; Spectrumschool, Deurne

Volledig scherm Nabilla Ait Daoud © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Ruth Lasters. © kos

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.