Antwerpse restaurants vallen in de prijzen bij Gault&Millau

Antwerpen Eerste Ama­zon-de­pot van België in Antwerpen geopend: “Nu nog rustig, maar zal snel veranderen naarmate kerst dichterbij komt”

Amazon krijgt steeds meer voet aan wal in ons land. Precies een maand na de lancering van een eigen Belgische webwinkel, opende de Amerikaanse webgigant een allereerste vestiging in ons land. In Antwerpen dan nog wel, op het bedrijventerrein Blue Gate in het zuiden van de stad. Het nieuwe depot, dat donderdag officieel werd geopend, stelt momenteel 43 personen tewerk.

3 november