Antwerpse rederij CMB gaat scheepsmotoren op ammoniak ontwikkelen

In theorie is ammoniak duurzaam, stelt de Nederlandse wetenschapsjournalist Marc Seijlhouwer. “Het is duurzaam omdat je het kunt maken van stikstof uit de lucht en waterstof. Produceer je die waterstof met duurzame stroom, dan is ammoniak duurzaam.”

Daar kan de schoen knellen, geeft Seijlhouwer aan. “Voorlopig is de productie van groene waterstof nog heel beperkt. Zolang er niet genoeg groene waterstof is, heeft de productie van ammoniak juist een enorme voetafdruk. Ammoniak is een deel van kunstmest, en de kunstmestsector is een van de grootste vervuilers ter wereld.”

Het is echter wel positief dat er zo snel mogelijk schepen komen die op duurzame brandstof kúnnen varen, zodat de sector klaar is op het moment dat er genoeg duurzame brandstof beschikbaar is. CMB wil daartoe in de toekomst zelf groene ammoniak en waterstof op een rendabele manier gaan produceren, onder andere in Namibië.

De ammoniakmotor zal initieel worden geïnstalleerd op een serie schepen die in 2025 en 2026 op een Chinese scheepswerf zullen worden gebouwd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.