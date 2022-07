Antwerpse Radio Minerva krijgt dan toch (opnieuw) FM-erkenning: “Gezien welke centrale rol de zender speelt voor de luisteraars”

Antwerpen/Zeebrugge Fusiehaven Antwerpen-Zeebrugge ontsnapt niet aan gevolgen van oorlog, maar groeit toch nog licht: “Veelbelo­vend begin van het huwelijk”

Goed en slecht nieuws voor de nieuwe fusiehaven Port of Antwerp-Bruges. In de eerste zes maanden van dit jaar is er 147 miljoen ton goederen gelost en geladen. Dat is 1,4 procent meer dan in dezelfde periode in 2021. De containeroverslag incasseert evenwel klappen: 10 procent minder tonnage. “Toch blijkt dat we als eengemaakte haven samen sterker staan”, zegt algemeen directeur Jacques Vandermeiren.

14 juli