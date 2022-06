Antwerpse politie stopt elektrische step die 93 km per uur kan halen

Een patrouille in de Brederodewijk merkte dinsdag een bestuurder op met een elektrische step die zich opvallend snel verplaatste. De snelheidsmeter van het geijkt dienstvoertuig mat volgens de politie snelheden tot 45 km per uur. De bestuurder werd gecontroleerd en de step werd meegenomen naar het politiekantoor voor een verdere analyse. Alles wees er namelijk op dat het voertuig was opgevoerd. In het politiekantoor bleek dat de step tot 93 km per uur kan rijden. Het toestel werd dan ook in beslag genomen, want de maximale snelheid die een step mag halen is 25 km per uur.