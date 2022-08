Antwerpse politie stapt mee in Antwerp Pride ter ere van 15-jarig jubileum

“Op zaterdag 13 augustus stappen collega’s van Politie Antwerpen mee in de parade, samen met een delegatie van Rainbow Cops die vanuit verschillende politiezones naar Antwerpen afzakken,” aldus Willem Migom van de Antwerpse politie. “Daarnaast zijn we ook vertegenwoordigd in de Pride Village, waar politiemedewerkers in gesprek gaan met de bezoekers. Ze kunnen hier een polaroidfoto scoren met onze politie-eend of een kleurrijk politiegadget als herinnering aan een fijne pride op de kop tikken.”

Politiezone Antwerpen laat weten het symbolisch belangrijk te vinden om een delegatie van het korps in uniform te laten deelnemen aan de parade. “Als steun naar de LGBTQIA+-gemeenschap en als uiting van het belang dat onze politiezone aan diversiteit hecht.” Zo klink het. “Door geüniformeerd in de parade aanwezig te zijn, kunnen we bovendien snel inspelen op mogelijke veiligheidsrisico’s. Daarnaast zijn politiemedewerkers aanwezig op heel wat activiteiten in het kader van de pride-week, om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen en om zo laagdrempelig en aanspreekbaar mogelijk te zijn in geval van vragen of incidenten.”