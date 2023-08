Antwerpse politie onderschept ‘erotisch stimulerende’ pralines uit Bulgarije

Het wijkteam van Deurne leverde dinsdag bijstand aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Er was een melding binnengekomen over een levering van pralines in Deurne. Het ging om een lading uit Bulgarije. De pralines bleken evenwel verboden geneesmiddelen te bevatten. Met name stoffen die erotisch stimulerend werken.

Er werden in totaal zo’n 1.200 dozen pralines in beslag genomen. In de marge van diezelfde controle had het wijkteam nog aandacht voor het verkeer in Deurne. Er werden 39 verkeersboetes en 10 parkeerboetes uitgeschreven. Het ging onder meer om het gebruik van de gsm tijdens het rijden en versnellen bij een oranje licht.