Antwerpse politie extra waakzaam tijdens WK-wedstrijd Marokko - Spanje

Antwerpen Antwerpse agent wil seks met kwetsbare vrouwen in ruil voor hulp: “Al je boetes vervallen, bedank me nu maar”

“Hoe komt u aan mijn gsm-nummer?” Minstens acht vrouwen stelden zich die vraag, toen zij werden gecontacteerd door de Antwerpse politieman Abdel C. Hij bood zijn hulp aan, want “Marokkaanse vrouwen zetten niet snel de stap naar de politie bij intrafamiliaal geweld of seksueel misbruik”. Volgens de rechtbank, die 40 maanden cel met uitstel vonnist, had de agent een veel minder nobel doel. “Zijn berichten waren begeleid door foto’s van vibrators.”

17:41