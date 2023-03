Antwerpse politie betrapt winkeldief (23) met twee dure jassen

“Heb 3 miljoen, allemaal 100'tjes”: hoe ‘Big Brother’ Othman El B., oom van doodgescho­ten Firdaous (11), goochelt met fortuin van drugsbende

“Het gevaar dat van deze broers uitgaat, is zeer nabij en zeer ernstig”, stelt de Antwerpse procureur over Othman, Younes en Nordin El B., van wie hun nichtje Firdaous (11) een maand geleden werd doodgeschoten. Ze riskeren tot 9 jaar cel voor drugsinvoer én het witwassen van miljoenen euro’s. Waarover hun gesprekken in de gekraakte chatdienst Sky ECC zo vaak gingen? Geld, geld en nog eens geld. Hieronder lees je de berichten tussen Othman en Nordin, alias ‘Big Brother’ en ‘Mr. Me’.