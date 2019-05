Antwerpse politie arresteert gewone burgers tijdens terreuroefening Sportpaleis: “Ik voelde me machteloos en vernederd”

Winkeldief met zelfge­maakt mes steelt voor duizend euro aan scheermes­jes

1 mei Een grootwarenhuis in de Beddenstraat in het centrum kreeg dinsdag een ongewenste bezoeker over de vloer. Personeel van de winkel merkte een man op die een grote hoeveelheid scheermesjes in een zak laadde en de kassa passeerde zonder te betalen. Toen het winkelpersoneel hem staande hield, probeerde hij zich te verzetten en maakte hij gebruik van een zelfgemaakt mes. Bij aankomst van de politie kon de 36-jarige man gearresteerd worden. Hij had in totaal voor meer dan duizend euro aan scheermesjes proberen stelen. Naast het zelfgemaakte mes had hij ook een vals briefje van vijftig euro op zak. Bovendien bleek hij illegaal in ons land te verblijven. Hij werd overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan en wordt voorgeleid.