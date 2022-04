Antwerpse Paula Marckx (1925-2020) maakt ook indruk in Gent: Arteveldestad geeft haar straatnaam in buurt Flanders Expo

Antwerpen EuroChem mag productie meststof­fen gedeelte­lijk heropstar­ten

Meststoffenfabrikant EuroChem mag zijn productie gedeeltelijk hervatten in Antwerpen. Tegelijkertijd vraagt het bedrijf, dat in woelig vaarwater was gekomen door de sancties tegen Rusland, tijdelijke bescherming tegen de schuldeisers aan. Dat is bekendgemaakt op de ondernemingsraad.

9 april