Antwerpse oppositie eist dringend uitleg van De Wever over drugsgeweld: “Paraplu opentrekken: dat is enige wat hij doet”

Er komt geen einde aan de lijst van drugsgerelateerde incidenten in Antwerpen. Eerder deze maand waren er al twee ontploffingen in Borgerhout, telkens in de Generaal de Wetstraat. Twee weken geleden week vonden er twee explosies plaats in de Volkstraat in het centrum van Antwerpen en op de Turnhoutsebaan in Deurne. En vorige week woensdag was het alweer prijs, ditmaal in de Ledeganckstraat in Borgerhout.