Antwerpse multi-instrumentalist brengt album uit op Amerikaans niche-label

Update Storing aan seinen in Antwerpen opgelost, treinver­keer rond Kortrijk pas morgen weer normaal door schade aan bovenlei­ding

Het treinverkeer in zone Antwerpen en Kortrijk is deze namiddag ernstig verstoord. In Kortrijk worden de problemen veroorzaakt door een incident aan de bovenleiding en zal het treinverkeer ten vroegste dinsdagochtend weer normaal zijn. In Antwerpen-Berchem was er een storing in het seinhuis. Die was rond 17.15 uur weer opgelost. “Maar we verwachten nog heel wat vertragingen tijdens de avondspits”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.